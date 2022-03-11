Япония ввела санкции против трех банков Беларуси

Япония ввела санкции против трех банков Беларуси2
- 11.03.2022, 8:17
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Ограничения включают в себя заморозку активов и запрет на проведение транзакций.
Правительство Японии ввело санкции против трех банков Беларуси из-за ситуации в Украине. Ограничения включают в себя заморозку активов и запрет на проведение транзакций.
Об этом сообщает МИД Японии.
Под санкции Японии попали:
Белагропромбанк;
Банк Дабрабыт;
Банк развития Беларуси.
Ограничения в отношении кредитных организаций вступят в силу с 10 апреля. Санкции включают в себя замораживание активов и запрет транзакций.
Напомним, ранее Япония ввела новые санкции против России из-за войны с Украиной.