Самый большой банк США JPMorgan уходит из России
- 11.03.2022, 8:25
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Аналитики банка заявили, что РФ приближается к дефолту.
Крупнейший банк США JPMorgan сворачивает свою деятельность на территории России из-за ее агрессии против Украины.
Об этом сообщает Bloomberg.
"В соответствии с директивами правительств всего мира мы активно сворачиваем российский бизнес и не будем начинать ни одного нового бизнеса в РФ", - заявили в финучреждении.
Отметим, что JPMorgan является самым крупным банком в США по активам.
Ранее аналитики JPMorgan и других организаций заявили, что Россия приближается к дефолту из-за войны против Украины. В марте Россия должна погасить гособлигации на сумму более 700 млн долларов.
Теоретически у нее хватает резервов для покрытия долга, но санкции и заморозка активов могут помешать этим планам.
Эксперты говорят, что первой решающей датой является 16 марта, когда должны быть выплачены два купонных платежа по облигациям.