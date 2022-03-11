Самый большой банк США JPMorgan уходит из России 11.03.2022, 8:25

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Аналитики банка заявили, что РФ приближается к дефолту.

Крупнейший банк США JPMorgan сворачивает свою деятельность на территории России из-за ее агрессии против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

"В соответствии с директивами правительств всего мира мы активно сворачиваем российский бизнес и не будем начинать ни одного нового бизнеса в РФ", - заявили в финучреждении.

Отметим, что JPMorgan является самым крупным банком в США по активам.

Ранее аналитики JPMorgan и других организаций заявили, что Россия приближается к дефолту из-за войны против Украины. В марте Россия должна погасить гособлигации на сумму более 700 млн долларов.

Теоретически у нее хватает резервов для покрытия долга, но санкции и заморозка активов могут помешать этим планам.

Эксперты говорят, что первой решающей датой является 16 марта, когда должны быть выплачены два купонных платежа по облигациям.

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