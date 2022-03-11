Украинцы сбили 10 российских самолетов и разбили с воздуха две крупные колонны врага 9 11.03.2022, 8:36

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Разгромлен целый полк десантных войск РФ с полным комплектом техники.

10 марта бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил ВСУ при огневой поддержке вертолетов армейской авиации Сухопутных войск ВСУ нанесла удар по двум крупным колоннам техники российских оккупантов.

Об этом сообщили на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"По предварительной информации – это целый полк десантных войск России с полным комплектом техники: танки, БМП, "Грады" и т.д.", – говорится в сообщении.

Кроме того:

зенитные ракетные войска поразили четыре воздушных цели оккупантов – предварительно, три штурмовика "Су-25" и один "Су-34";

авиация поразила не менее четырех воздушных целей, преимущественно "Су-25";

подразделения Сухопутных войск на разных направлениях сбили два штурмовика "Су-25", причем один из них – с помощью американского Stinger.

"Итого, есть данные о поражении десяти самолетов российских фашистов, которые бомбили мирные города украинцев", – подчеркнули в Воздушных силах и пообещали уточнить эту информацию.

Также военные отметили работу беспилотников Bayraktar, которые 10 марта уничтожили ЗРК "Бук М-1" и другие цели.

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