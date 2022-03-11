Байден намерен отменить «нормальные торговые отношения» с Россией

Байден намерен отменить «нормальные торговые отношения» с Россией6
- 11.03.2022, 8:37
- 8,144
Президент США подготовил план для утверждения Конгрессом.
Администрация Байдена ставит перед собой цель отменить "нормальные торговые отношения" с Россией.
Об этом сообщает BBC.
Президент США Джо Байден в пятницу предложит Конгрессу отменить нормальные торговые отношения с Россией, что позволит повышать тарифы на импорт из этой страны. Лишить Россию статуса страны, с которой США поддерживают "постоянные нормальные торговые отношения", по закону может именно Конгресс. Еще до официального голосования из разговоров в кулуарах известно, что за это решение готовы голосовать обе партии.