Байден намерен отменить «нормальные торговые отношения» с Россией 6 11.03.2022, 8:37

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Президент США подготовил план для утверждения Конгрессом.

Администрация Байдена ставит перед собой цель отменить "нормальные торговые отношения" с Россией.

Об этом сообщает BBC.

Президент США Джо Байден в пятницу предложит Конгрессу отменить нормальные торговые отношения с Россией, что позволит повышать тарифы на импорт из этой страны. Лишить Россию статуса страны, с которой США поддерживают "постоянные нормальные торговые отношения", по закону может именно Конгресс. Еще до официального голосования из разговоров в кулуарах известно, что за это решение готовы голосовать обе партии.

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