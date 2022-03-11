Оккупанты провели бомбардировку исследовательской ядерной установки в Харькове

Оккупанты провели бомбардировку исследовательской ядерной установки в Харькове4
- 11.03.2022, 8:52
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Установка полностью обесточена.
Вечером 10 марта в Харькове в очередной раз российские военные осуществили бомбардировку исследовательской ядерной установки центра "Харьковский физико-технический институт".
Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.
По предварительной информации ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" полностью обесточена. Кроме того, имеются поверхностные повреждения здания, но могут быть и другие повреждения. Пока эта информация уточняется.
Отметим, что 6 марта, ядерная подкритическая установка уже подвергалась бомбардировке. В результате чего был нанесен следующий ущерб:
полностью разрушена подстанция РУ-0,4 кВ;
поврежденные кабели кондиционеров системы охлаждения клистерной галереи линейного ускорителя электронов;
в некоторых местах имеются поверхностные повреждения основного здания установки;
повреждена теплотрасса к комплексу зданий и сооружений ядерной подкритической установки "Источник нейтронов";
выбиты окна в здании насосной и градирен, в лаборатории изотопов.
До начала агрессии ядерная установка находилась на этапе физического пуска, в рамках которого активная зона была загружена свежим ядерным топливом.