«У Димы 100-процентный ожог тела, обе машины белорусов сгорели дотла» 8 11.03.2022, 9:00

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Новая информация о белорусских водителях, которые попали под обстрел в Коростене.

Ночью с 9 на 10 марта украинский город Коростень, который находится в Житомирской области, подвергся авиаудару. Во время обстрела пострадали три человека: охранник базы оператора сети заправок UPG, на которую и обрушился удар, а также два белорусских дальнобойщика, один из которых погиб. Парни две недели не могли покинуть украинский город из-за военных действий вокруг него и ждали гуманитарный коридор, чтобы уехать в Беларусь, пишет zerkalo.io.

О ночном авиаударе, которому подвергся Коростень рассказал мэр города Владимир Москаленко. По его словам пострадали три человека, двое из которых — граждане Беларуси. Один погиб на месте. Двое других находятся в больнице с «травмами, которые несовместимы с жизнью».

— Два из них — белорусы, которые на машинах стояли тут, попросились на период, пока будут выезжать. И не знали, что как раз с белорусских аэродромов вылетят самолеты российские и будут бомбить город Коростень, — сказал глава города.

По информации родственников, в реанимации сейчас находится 39-летний Дмитрий Шилец, погибший — 34-летний Иван Рогов, оба из Мозыря.

— У Димы, как нам сказал врач в реанимации, 100-процентный ожог тела, а также ожоги верхних дыхательных путей. Его друг — Иван Рогов, который находился вместе с ним в машине во время ракетного удара, погиб. Его тело нашли несколько часов назад, — говорят близкие Дмитрия.

— Ваня — кормилец и работяга. У него есть мама, сестра, ребенок, с супругой он в разводе. Дима же, кажется, всю свою жизнь работал дальнобойщиком. Он холостяк, — рассказывают друзья водителей.

Близкие говорят, что мужчины возвращались из рейсов. У каждого он был свой. Ехали в украинский Овруч, а потом — домой в Мозырь.

Белорусы в Украине были примерно с 20 февраля. Когда начались военные действия, они застряли в городе Коростень.

— Их остановили на одном из блокпостов, объяснили, что ехать дальше нельзя из-за боевых действий. Им буквально двух часов не хватило, чтобы пересечь границу. В итоге Дима и Ваня встали около таможенного терминала. Как раз там, где база. К белорусам сначала был негатив, но потом местные, совершенно незнакомые люди, стали нашим парням помогать. Привозили продукты, поддерживали. Сильно помогал и охранник базы, который сейчас тоже в больнице. Дима — в реанимации, а тот парень — в хирургии. У него много осколочных ранений.

Друзья и знакомые парней пытались снять им квартиру в украинском городе, чтобы те не жили столько времени в фурах, но найти ничего не удалось. В курсе ситуация была и местная власть, но помочь вернуться домой белорусам никто не мог.

— Мы смотрели все пути «отступления». Но в итоге стало ясно, что они до любого гуманитарного коридора физически не смогли бы доехать, потому что там везде идут боевые действия. Потом решили, что можно попробовать выехать с таксистами, которые как-то вывозят из города людей. Этот разговор состоялся вчера, а ночью был авиаудар, — говорят друзья.

Они рассказывают, что обе машины белорусов сгорели дотла.

— Ничего не осталось. Ни документов, ни вещей. В отношении Димы врачи сейчас не дают никаких прогнозов. Состояние его крайне тяжелое. Они рассчитывают на крепость его организма и на то, что, может быть, случится чудо, — говорят близкие одного из дальнобойщиков.

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