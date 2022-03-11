Саркофаг лжи: что станет причиной смерти Путина 6 Александр Сотник, Sotnik-TV

11.03.2022, 9:27

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За полторы недели ему удалось превратить страну в страшилище, от которого отрекся весь мир.

Поскольку империя Путина построена на тотальной лжи – эта самая ложь и является основным топливом для всей системы. Не соврешь – колесики не закрутятся и механизм не заработает. Врут все, снизу доверху: учителя лгут детям, те лгут родителям, родители – начальству, начальство – еще выше, вплоть до самого главного – плешивого и несменяемого, а уж вождь возвращает весь этот накопившийся массив вниз – лавинообразной кучей говна, в котором и копошится масса благодарных совкопитеков.

Именно ложь и станет причиной смерти этого чекистского монстра, вылезшего из пещеры в современный мир, чтобы попугать людишек да поживиться свежей кровушкой.

Ведь как все получилось? Годами и десятилетиями серую моль убеждали, что она – самая великая и гениальная, что нагнет и поработит всех, кого захочет, – и она вошла в образ, примерив сталинский френч и нацепив на непутевую башку фуражку Гитлера.

Когда весь Запад подробно и чуть ли не в деталях рассказывал, как именно он введет санкции, и каким образом они опрокинут вялотекущую путиномику – окружение Путина, привыкшее услужливо хохотать, показательно надрывало животы, подмигивая вождю, лениво почесывающему Искандер-промежность. Когда ядерному онанисту рассказывали о том, что ВСУ – не цыплятки, а российские вояки – не хищная лиса, и легкой охоты не получится, он ориентировался на бравую паркетную челядь, оптимистично чертившую на карте военных действий красные стрелочки атак на Херсон и Одессу, Харьков и Киев, Днепр и Николаев. Эти стрелочки были настолько убедительны, что сердце трепетало, а Искандер выскакивал из штанов.

И, наконец, свершилось. Пропагандисты, пузырящиеся слюной в предвкушении большого бюджетного куша, включили свои сирены и завыли о нацистах, которых надо срочно мочить. Желеобразный лохторат, не умеющий думать самостоятельно, с жадностью впитал эту ложь, после чего, наклеив на узкие лбы литеру Z, выстроился колонной в знак солидарности с орками-освободителями. И это – единственный безоговорочный успех путло-машины, не производящей ничего, кроме дистиллированной лжи. Страна тотального обмана уверовала в миф о "нацистах и наркоманах, взявших украинцев в заложники".

А в это время украинцы объединились, сгруппировались и принялись сосредоточенно и методично уничтожать "всепобеждающую российскую армию". Уже первые дни вторжения показали приличный уровень боеспособности ВСУ, их умение обороняться и контратаковать.

А самое главное – число потерь оккупантов росло как на дрожжах с первого же дня войны. За 12 дней количество убитых российских военнослужащих превысило 11 тысяч, достигнув показателя потерь в двух чеченских войнах. Очень быстро выяснилось, что Россия-мачеха запросто отказывается от своих мертвых солдат: Минобороны РФ заявило, что не будет забирать трупы убитых. Понятно, что, как только в страну хлынет поток гробов и в каждом доме раздадутся скорбные причитания – облапошенный лохторат начнет чесать репу и углубится в подозрения: "Где-то ты нас накалываешь, черт плешивый", – а там и до полноценного прозрения недалеко.

Но такой роскоши Ублюдистан себе позволить не может – вот и ложится перемолотая солдатня свежим удобрением в украинскую землю. Весь мир смотрит на это и поражается пещерной жестокости путиноидов: тотальные бомбардировки городов как-то еще можно понять, хоть и с трудом – ну, допустим, вы бомбите мифических нациков, засевших в жилых кварталах, хотя и это – проявление дикости; но – чтобы отказываться от своих же погибших!.. Такой цинизм запределен даже на войне.

Но и это еще полбеды. Вдруг на самом верху выяснилось, что бравые доклады о формировании "пятой колонны" в Украине, на которую было выделено 5 млрд долларов, оказались враньем: деньги тупо разворовывались. Узнав об этом, Путин рассвирепел и поручил начальнику контрольно-ревизионного управления Администрации президента Шалькову, главе СК Бастрыкину, Генпрокурору Краснову и первому замдиректора ФСБ Королёву провести тщательную проверку средств, выделяемых на подрывную деятельность в Украине и формирование "пятой колонны" в 2014-2022 годах. Под подозрение в хищении средств попал бывший помощник президента Владислав Сурков, бывший руководитель управления по культурным и общественным связям с ближним зарубежьем генерал Владимир Чернов, его преемник на этом посту Игорь Маслов, начальник 5-й Службы ФСБ генерал Беседа и многие другие, включая кума Путина – Медведчука, который мог "обмакнуть клювик" на сумму в 1 млрд долларов.

То есть, все эти годы Путину рассказывали о подготовленных толпах украинцев, готовых тепло встретить орко-солдатню цветуёчками, а вместо этого их встретили "горячим огнем из дружеских Джавелинов", из-за чего "миротворцы-антифашисты" стали бросать свою технику и разбегаться по местности аки блохи, которых потом без труда отлавливают бойцы ВСУ. И очень быстро выясняется, что украинцы – никакие не звери, а милосердные люди, которые не только накормят и перевяжут раны, но и дадут позвонить родственникам в Россию. Как тут не взбеситься и не начать расследование?

А тут еще инвесторы и бизнесмены рванули на выход из благоухающего фашистским говном сортира. Побежали, зажав носы, с трудом преодолевая рвотный рефлекс.

За какие-то полторы недели Путину удалось превратить страну в гадкое страшилище, от которого отрекся весь цивилизованный мир. В атмосфере носится призрак тотального эмбарго, рубль превращается в груз-200, цены летят в поднебесье, еще немного – и страна испытает чувство невесомости от запредельной скорости свободного падения перед последним ударом. "Будем потреблять свое!" – хорохорятся суицидники, погружаясь в предсмертную несознанку, и не понимая, что все "свое" уже отжато и разрушено верховной бандой деда Победа, победившего все: экономику и производство, ум и рассудок.

И после финального смертельного удара обезумевших "совков" накроет саркофагом их же собственной лжи, из-под которого будет невозможно подняться и, тем более, выбраться наружу. Под ним они и будут догнивать в горделивом изгойстве – если, конечно, перед ударом верховного плешивца не осенит какая-нибудь ослепительная ядерная мысль, после реализации которой мировое проклятие превратится в вечное забвение.

Александр Сотник, Sotnik-TV

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