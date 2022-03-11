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Кремль гонит на войну заключенных из Ростовской области

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  • 11.03.2022, 9:45
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Кремль гонит на войну заключенных из Ростовской области

У оккупантов - острая нехватка личного состава.

Российские войска начали испытывать острую нехватку личного состава. Оккупанты привлекают в свои ряды заключенных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы.

"Испытывая острую необходимость в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок, в исправительных колониях Ростовской области продолжают работу среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию", - говорится в сообщении.

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