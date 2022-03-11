Facebook и Instagram разрешили призывать к смерти Лукашенко и Путина 12 11.03.2022, 9:51

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Такие посты не будут банить.

Компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, разрешит пользователям из Польши, Украины и России публиковать записи с призывами к смерти Владимира Путина или Александра Лукашенко. Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутреннюю переписку компании.

Такие посты не будут банить, если у них не будет другой цели и если они не описывают местонахождение и метод убийства.

Жителям некоторых стран Meta также позволило призвать к насилию против россиян и российских солдат. Это правило распространяется только на посты с сообщениями о российском вторжении в Украину. Оно будет действовать для жителей Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины. В компании говорят, что на российских военнопленных правило распространяться не будет.

После публикации представитель Meta Энди Стоун уточнил, что кампания не пропустит "призывы к насилию против российских мирных жителей".

"В результате российского вторжения в Украину мы временно разрешили такие формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила, например, язык ненависти — как "смерть российским захватчикам", — сообщил он.

Our statement on what's happening: pic.twitter.com/UQqb3vQeep — Andy Stone (@andymstone) March 10, 2022

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