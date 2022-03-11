закрыть
11 марта 2022, пятница, 12:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Соседи слышали взрыв, здесь и картины со стен попадали»

4
  • 11.03.2022, 9:58
  • 15,298
«Соседи слышали взрыв, здесь и картины со стен попадали»

Что говорят местные жители об упавшем под Лунинцем российском самолете.

Вчера около 21:00 жители Лунинца слышали сильный взрыв и видели яркую вспышку. По предварительной информации, в районе села Кожан-Городок мог упасть самолет.

Что говорят местные?

По словам жителей Кожан-Городка, взрыв был слышен около 21.30.

«Милиционеры были, и машины пожарные, где-то на поле упало. Не знаю, что там», — сказал «Нашай Ніве» местная жительница, пенсионерка.

Другая женщина также говорит, что на поле что-то упало.

«Не знаю, что это было. Здесь и картины со стен попадали. Соседи говорят, слышали взрыв, а я слышала хлопок. Не знаю, что там сейчас, я сама не видела. Поля от нас не видно, поле за лесом. Слышно, что вертолет кружит. На место поехала одна пожарная и две скорые», — делится жительница.

У другого собеседника «Нашай Нівы» родом из Лунинецкого района есть информация, что упал российский самолет, который был подбит украинцами и пытался дотянуть до Лунинецкого аэродрома.

По его сведениям, пилоты катапультировались и остались живы, их нашли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников