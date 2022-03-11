«Соседи слышали взрыв, здесь и картины со стен попадали» 4 11.03.2022, 9:58

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Что говорят местные жители об упавшем под Лунинцем российском самолете.

Вчера около 21:00 жители Лунинца слышали сильный взрыв и видели яркую вспышку. По предварительной информации, в районе села Кожан-Городок мог упасть самолет.

Что говорят местные?

По словам жителей Кожан-Городка, взрыв был слышен около 21.30.

«Милиционеры были, и машины пожарные, где-то на поле упало. Не знаю, что там», — сказал «Нашай Ніве» местная жительница, пенсионерка.

Другая женщина также говорит, что на поле что-то упало.

«Не знаю, что это было. Здесь и картины со стен попадали. Соседи говорят, слышали взрыв, а я слышала хлопок. Не знаю, что там сейчас, я сама не видела. Поля от нас не видно, поле за лесом. Слышно, что вертолет кружит. На место поехала одна пожарная и две скорые», — делится жительница.

У другого собеседника «Нашай Нівы» родом из Лунинецкого района есть информация, что упал российский самолет, который был подбит украинцами и пытался дотянуть до Лунинецкого аэродрома.

По его сведениям, пилоты катапультировались и остались живы, их нашли.

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