Конгресс США окончательно одобрил $13,6 миллиардов помощи Украине 3 11.03.2022, 10:20

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Законопроект направят президенту Джо Байдену для подписания.

Сенат США принял законопроект о государственном финансировании с 13,6 млрд долларов помощи Украине.

Об этом сообщает CNN.

Законопроект, который Палата представителей приняла в среду вечером, теперь может быть направлен президенту Джо Байдену для подписания. За законопроект проголосовали 68 сенаторов, против был 31.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер в своей речи в четверг утром указал на помощь Украине в законодательстве и указал на это как насущную причину для того, чтобы Сенат быстро принял законопроект о больших расходах.

"Народу Украины нужна наша немедленная помощь, и этот проект является самым быстрым и прямым способом быстрого получения помощи", – сказал он в зале Сената.

"Украинский народ борется за свою жизнь и борется за выживание своей молодой демократии. У Конгресса есть моральная обязанность стоять за ними, когда они противостоят злу Владимира Путина и его кровавой кампании", - сказал он.

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