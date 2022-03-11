закрыть
11 марта 2022, пятница, 12:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Конгресс США окончательно одобрил $13,6 миллиардов помощи Украине

3
  • 11.03.2022, 10:20
  • 1,794
Конгресс США окончательно одобрил $13,6 миллиардов помощи Украине

Законопроект направят президенту Джо Байдену для подписания.

Сенат США принял законопроект о государственном финансировании с 13,6 млрд долларов помощи Украине.

Об этом сообщает CNN.

Законопроект, который Палата представителей приняла в среду вечером, теперь может быть направлен президенту Джо Байдену для подписания. За законопроект проголосовали 68 сенаторов, против был 31.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер в своей речи в четверг утром указал на помощь Украине в законодательстве и указал на это как насущную причину для того, чтобы Сенат быстро принял законопроект о больших расходах.

"Народу Украины нужна наша немедленная помощь, и этот проект является самым быстрым и прямым способом быстрого получения помощи", – сказал он в зале Сената.

"Украинский народ борется за свою жизнь и борется за выживание своей молодой демократии. У Конгресса есть моральная обязанность стоять за ними, когда они противостоят злу Владимира Путина и его кровавой кампании", - сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников