«Командование - ублюдки, половины нашего полка уже нет»17
- 11.03.2022, 10:58
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Перехвачен разговор российского оккупанта с матерью.
Украинским силовикам удалось перехватить очередной разговор оккупанта со своей мамой. Он жалуется на свое руководство, а также рассказывает о серьезных потерях личного состава. Оккупант явно деморализован.
Перехваченные разговоры опубликовал советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.
Оккупант утверждает, что в его полку огромные потери: много 200 и 300, да и вообще половину полка уже нет. К тому же он не в восторге от командования, которое прислали из Москвы.
Интересно, что его мама раньше обращалась к командиру батальона, где служит сын. Там ей ответили, что никаких потерь нет:
- Как вы, все целые, все живы?
- Не сказал бы, короче все плохо. И 200 и 300 очень много.
- Много?
- Да, печальная ситуация с командованием. Командование не наше, а московское – ублюдки!
- Из-за них 200-х много?
- Очень, очень много!
- А комбат ваш говорит, что потерь нет?
- Половины нашего полка уже не существует!