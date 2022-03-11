«Командование - ублюдки, половины нашего полка уже нет» 17 11.03.2022, 10:58

17,926

Перехвачен разговор российского оккупанта с матерью.

Украинским силовикам удалось перехватить очередной разговор оккупанта со своей мамой. Он жалуется на свое руководство, а также рассказывает о серьезных потерях личного состава. Оккупант явно деморализован.

Перехваченные разговоры опубликовал советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

Оккупант утверждает, что в его полку огромные потери: много 200 и 300, да и вообще половину полка уже нет. К тому же он не в восторге от командования, которое прислали из Москвы.

Интересно, что его мама раньше обращалась к командиру батальона, где служит сын. Там ей ответили, что никаких потерь нет:

- Как вы, все целые, все живы?

- Не сказал бы, короче все плохо. И 200 и 300 очень много.

- Много?

- Да, печальная ситуация с командованием. Командование не наше, а московское – ублюдки!

- Из-за них 200-х много?

- Очень, очень много!

- А комбат ваш говорит, что потерь нет?

- Половины нашего полка уже не существует!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».