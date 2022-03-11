Российский истребитель после поражения не долетел до аэродрома и упал на территории РФ 14 11.03.2022, 11:08

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Украинские защитники сбили еще один Су-34.

Ракетные войска Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки, 10 марта, сбили 10 российских самолетов. Один истребитель-бомбардировщик хотел вернуться домой, но не получилось.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВС Украины.

После поражения вражеский Су-34 планировал долететь до собственного аэродрома, но по дороге упал на территории России.

«По информации зенитных ракетных войск Воздушных Сил поражены четыре воздушных цели – предварительно, три штурмовика Су-25 оккупантов и Су-34, который после поражения не долетел до собственного аэродрома и упал на территории России», – говорится в сообщении.

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