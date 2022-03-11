закрыть
11 марта 2022, пятница, 12:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский истребитель после поражения не долетел до аэродрома и упал на территории РФ

14
  • 11.03.2022, 11:08
  • 16,450
Российский истребитель после поражения не долетел до аэродрома и упал на территории РФ

Украинские защитники сбили еще один Су-34.

Ракетные войска Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки, 10 марта, сбили 10 российских самолетов. Один истребитель-бомбардировщик хотел вернуться домой, но не получилось.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВС Украины.

После поражения вражеский Су-34 планировал долететь до собственного аэродрома, но по дороге упал на территории России.

«По информации зенитных ракетных войск Воздушных Сил поражены четыре воздушных цели – предварительно, три штурмовика Су-25 оккупантов и Су-34, который после поражения не долетел до собственного аэродрома и упал на территории России», – говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников