Стало известно, какие ограничения по выдаче валюты уже ввели в Беларуси 2 11.03.2022, 11:12

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Некоторые банки пересматривают лимиты прямо на ходу.

В России официально на полгода ввели запрет на продажу валюты населению. Снять со счета можно до $10 тысяч. В Беларуси о таких жестких валютных ограничениях речи пока не идет. Но свободно прийти в обменник и купить доллары на большую сумму становится все сложнее. Валюту нужно заказывать заранее или ждать, пока до вас в очереди кто-то ее продаст. А в некоторых банках появились лимиты на покупку либо обналичивание валюты, пишет onliner.by.

Лимит в «Альфа-Банке» — до $10 тысяч в месяц

Вот какую инструкцию по снятию наличных от «Альфа-Банка» (Беларусь) переслали нам читатели, которые являются его клиентами. В пресс-службе подтвердили, что информация актуальна.

«Запрос валюты через InSync временно приостановлен. Сейчас валюту можно заказать в контакт-центре по номеру 198, в онлайн-чате или в отделении банка. Максимальная сумма заказа для физических и юридических лиц — $10 000/€3000. В течение 30 календарных дней вы можете снять такую сумму либо целиком за раз, либо в несколько частей, но в рамках указанного лимита».

В банке подчеркивают: заказывать наличную валюту нужно в том числе при снятии суммы в размере до тысячи долларов или евро. Получить деньги можно через 10 банковских дней, не считая дня подачи заявки. Ограничений на снятие наличных в белорусских и российских рублях нет, но их тоже лучше заказывать заранее, если сумма большая. Что интересно, для клиентов A-Private действуют другие лимиты по выдаче валюты — до $50 тысяч и €15 тысяч в месяц.

В «БНБ-Банке» появилась комиссия за снятие валюты

О любопытных новшествах в порядке выдачи валюты нам рассказали в «БНБ-Банке». Лимита здесь нет, зато появилась комиссия.

«С 10 марта действует комиссия 1% за снятие наличной валюты с текущих счетов или банковских карточек (в том числе при снятии через QR). Отдельно надо отметить, что комиссия не применяется к заказам на валюту, принятым по 9 марта включительно. Белорусские рубли можно снимать без какой-либо комиссии».

В банке уверяют, что суммы до $500 можно снимать или обменивать сразу же при наличии валюты в кассе. При этом рекомендуют все же заказывать валюту заранее через сайт, потому что спрос на валюту большой и наличные имеют свойство заканчиваться. Срок исполнения заявки — до 7 рабочих дней.

В некоторых банках прямо сейчас пересматривают лимиты

В «Банке Дабрабыт» журналисту Onlíner рассказали, что как раз сейчас готовятся доработки по условиям выдачи наличной валюты, в том числе по актуальным лимитам. По информации на 10 марта, в подразделениях «Банка Дабрабыт» можно снять до $1 тысячи в сутки.

В «Технобанке» с 9 марта установлены лимиты на снятие наличной валюты в размере $3 тысяч или €1 тысячи в сутки.

«Сбер Банк» 10 марта установил ограничение на выдачу наличной иностранной валюты с банковских карт в сумме, эквивалентной $500 в сутки. Такой же суточный лимит действует на выдачу налички с текущих счетов, открытых в долларах и евро. А за месяц у клиентов не получится снять более 5000 долларов или евро.

В «Банке БелВЭБ» правила следующие: для снятия наличных денег с текущих и депозитных счетов клиент оставляет заявку (можно просто позвонить в контакт-центр). В течение 10 дней деньги обещают выдать без каких-либо ограничений. По выдаче и переводам денег с платежных карточек для физлиц установлены лимиты: до 2000 белорусских рублей или до 1000 долларов/евро в сутки.

В контакт-центре «Белинвестбанка» на наш запрос ответили, что для снятия валюты с любого счета на сумму больше 200 базовых величин в эквиваленте (6400 белорусских рублей) нужно делать предварительный заказ. Для этого клиент должен лично прийти с паспортом в отделение банка. Деньги обещают выдать через 5 рабочих дней. Про лимиты пока информации нет.

В «МТБанке» говорят, что клиенты могут покупать иностранную валюту без ограничений «в рамках доступных остатков долларов, евро или другой валюты».

«Снятие валюты со счетов и вкладов доступно по предварительному заказу на 5-й рабочий день без ограничений по суммам. Деньги доставят в удобное для вас отделение. Покупка иностранной валюты в интернет-банкинге и мобильном приложении при переводе с карты в белорусских рублях возможна на сумму до 1500 рублей в сутки».

В «Белгазпромбанке» также уверяют, что ограничений на покупку и снятие валюты у них нет. Забрать деньги с текущего счета с использованием карточки можно в банкомате, банке-партнере или в кассе банка «при наличии иностранной валюты». Если клиент хочет забрать деньги с отзывного вклада (депозита), в банке просят сделать предварительный заказ. Деньги выдадут спустя 5 банковских дней со дня получения от вкладчика заявления.

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