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Под Броварами ВСУ разгромили батальонную группу 6-го танкового полка РФ

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  • 11.03.2022, 11:18
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Под Броварами ВСУ разгромили батальонную группу 6-го танкового полка РФ

Командир полка убит, оккупанты понесли огромные потери.

В результате ожесточенных боев в Броварском районе Киевской области батальонно-тактическая группа БТГр 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа встретилась с украинской 72 бригадой и отдельным полком спецназначения ВСУ Азов. Во время боевых действий враг понес значительные потери в личном составе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера "Азовского движения" Андрея Билецкого в Telegram-канале.

Также, по его словам, был ликвидирован командир полка полковник А. Захаров.

В качестве доказательств Билецкий изложил горящие танки. Информацию о том, что под Броварами был уничтожен командир полка, стало известно из перехвата разговоров российских оккупантов.

"6 полк ... пока не могу доложить, пока собираю, очень много потерь. Ждали новые колоны. Попали в засаду, командир полка погиб, по остальным разбираюсь", - говорилось в разговоре оккупантов.

Враг отметил, что украинцы использовали против них артиллерию, танки и Байрактары.

Как известно, подразделения ВСУ, тероборони, "Азов" держат оборону столицы, как на Правом, так и на Левом берегу.

Вечером 10 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что вчерашний бой на Броварском направлении завершился "полным разгромом российских войск”.


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