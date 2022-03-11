Казахстан остановил авиасообщение с Россией 8 11.03.2022, 11:22

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Первоначально остановка рейсов произошла полуофициально.

Казахстанская авиационная компания Air Astana полностью прекращает сообщение с Россией. Об этом сообщают местные издания, передает zn.ua.

Первоначально остановка рейсов произошла полуофициально.

"За последние сутки Air Astana отменила несколько рейсов (без альтернативы) в Россию, ссылаясь на какое-то правительственное распоряжение", - написало казахстанское издание NUR.KZ со ссылкой на жалобы читателей.

В авиакомпании комментарий о ситуации предоставили позже.

В частности, в СМИ появились сообщения со ссылкой на письмо авиакомпании, разосланное своим клиентам.

В письме отмечается, что авиакомпания Air Astana отменила все рейсы в Россию.

"Страховое покрытие коммерческих полетов с/в и над РФ было частично отозвано. В связи с чем в пользу безопасности пассажиров, экипажа и самолетов, мы вынуждены приостановить все рейсы в Российскую Федерацию до дальнейшего решения вопросов", - говорится в присланном авиакомпанией сообщении.

При этом Комитет гражданской авиации (КДА) Казахстана сообщает, что "Аэрофлот" также отменил рейсы в Казахстан.

"По информации авиакомпании "Аэрофлот", в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов, "Аэрофлот" останавливает выполнение всех регулярных рейсов в Казахстан с 00:00 8 марта 2022 года по московскому времени. Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета по месту приобретения авиабилета», - говорится в сообщении.

Air Astana – авиаперевозчик Республики Казахстан, крупнейшая авиакомпания страны, выполняющая внутренние и международные регулярные рейсы из аэропортов "Нур-Султан" и "Алматы".

Напомним, до этого об остановке рейсов в Россию объявили две крупнейшие азербайджанские авиакомпании – "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и Buta Airways.

Ранее Китай отказался поставлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям.

Согласно пакету санкций, введенных Евросоюзом против РФ из-за вторжения в Украину, поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним находятся под запретом. Лизинговым компаниям запрещено заключать новые контракты с российскими компаниями и необходимо расторгнуть действующие в течение 30 дней.

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