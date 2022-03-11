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«Один выстрел - одно попадание»: появилось эпическое видео уничтожения российского танка

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  • 11.03.2022, 11:30
  • 12,228
«Один выстрел - одно попадание»: появилось эпическое видео уничтожения российского танка

Показательную охоту на технику врага провели бойцы бригады имени князя Константина Острожского.

Украинские защитники плодотворно работают над уничтожением тяжелой техники врага. На этот раз в прицел воинов 30 омбр имени князя Константина Острожского попал вражеский танк.

Видео уничтожения танка захватчиков появилось в Facebook бригады, передает УНИАН.

Воины отметили, что не тратят лишних ракет на уничтожение танков врага. Технику ликвидируют одним выстрелом.

"Снайперы бывают разные. Есть и такие, которые охотятся на тяжелого бронированного "зверя". Например, русские танки. Один выстрел - одно попадание. Ракет зря не тратим! По такому принципу действуют снайперы-противотанкисты 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского", - говорится в заметке.

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