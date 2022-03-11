Экономист: Беларусь ждет дефицит всего, продуктовые карточки и ситуация, близкая к голоду 15 11.03.2022, 11:48

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Чтобы себя прокормить, придется заниматься выращиванием овощей и собирать грибы-ягоды.

Нищета, безработица, высокие цены, дефицит — что нас ждет в ближайшем будущем?

— Санкции применяются, как правило, точечно в отношении предприятий и людей, которые совершили или способствуют совершению какого-либо преступления — нарушению прав человека и так далее, — объясняет в интервью «Филину» экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин. — То, что происходит сейчас, это не санкции, а экономическая война, которая коснется всех резидентов России и Беларуси.

Экономическая война приблизит существование этих двух стран к периоду тотального дефицита и очень низких доходов. Для того, чтобы себя прокормить, придется заниматься выращиванием овощей на приусадебном участке, собирать грибы-ягоды и так далее.

Те, кто постарше и помнит конец 80-х-начало 90-х, словят флешбэк.

При этом, скорее всего, границы тотально закрыты не будут, поэтому будут попытки восполнить этот дефицит с помощью разных ипэшников. Если помните, были такие «челноки», которые ездили за границу и скупали товары.

Крупные предприятия работать не смогут, поскольку они под санкциями: ни платеж сделать, ни контракт заключить. А некоторые предприниматели смогут поехать на рынок, скажем, в Белосток или Вильнюс, закупиться тряпками, порошками, сырами, еще чем-то, привезти и продать с наценкой.

При экономическом кризисе очень сильно упадут реальные доходы. Они уже упали в два раза, но это еще не конец. Впереди нас еще ждет большая безработица ввиду того, что, с одной стороны, экспорт сократится, а с другой — большое количество западных предприятий закрывает свои промышленные предприятия в РФ. Поехать на заработки в Россию станет сложнее.

На сегодняшний день средняя зарплата по России уже около 350 долларов, по Беларуси она уже такая же, если смотреть по курсу. Она может упасть до долларов 250-300. Жить будет очень тяжело. Под 80 процентов своих доходов люди будут тратить исключительно на еду, одежду и обувь. Я сейчас говорю о тех, кто останется в Беларуси.

— Путин подписал законы об антикризисных мерах по поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций, в том числе отменяются проверки малого и среднего бизнеса до конца года, также можно получить право на кредитные каникулы.

Как думаете, какие антикризисные меры могут принять белорусские власти в нынешней ситуации?

— Сложно сказать, примут или нет. Но в какую-то сторону шевелиться, наверное, будут. Но они же, начиная с августа 2020-го, уничтожали ИП как класс. Поэтому остановят они или развернут процесс назад, не знаю. В белорусском бюджете нет денег для того, чтобы предпринимать антикризисные меры.

Еще до последних событий ВВП прогнозировался с падением на этот год. Там и так большие сложности. Кроме того, внешний долг нужно обслуживать. В этом году нужно выплатить 3,5 млрд вместе с процентами. В бюджете этих денег нет, их нужно еще перекредитовывать.

То есть, по сути, в белорусских финансах преддефолтное состояние. Аналитики прогнозируют дефолт в России в середине апреля. По Беларуси я бы ориентировался на этот срок. Но надо понимать, что большая часть долга перед Россией, поэтому если российские власти рефинансируют этот долг, то в Беларуси дефолт может не случиться.

Если белорусские власти перестанут проверять бизнес лишний раз… Это работает, когда экономика в стабильном состоянии, но ей не хватает стимула для роста. А извините, когда у вас экономическая война, то это как мертвому припарка. Такими мерами на сегодняшний день ситуацию исправить невозможно.

— Могли бы дать советы физлицам, малому бизнесу, что делать сейчас?

— Вспоминать начало 90-х, понимать, что весь бизнес в основном сведется к челночному. Крупный и средний бизнес, безусловно, пострадает, если не выедет.

Если выезжать на заработки — то в страны ЕС. Если не получается — тех, кто остается и не имеет дохода из-за границы, ждет массовая нищета. Возвращаемся к периоду распада Советского Союза.

— Какие товары могут стать дефицитом?

— Абсолютно все, потому что ни в России, ни в Беларуси толком ничего не производится. Если что-то и производится под местной маркой, это все собирается из импортного.

В России закрываются практически все заводы, все крупные бренды, соответственно, оттуда завоза не будет. Из ЕС тоже вряд ли будет.

Дефицитом станет абсолютно все — от еды до одежды и бытовой химии.

Из массовой торговли исчезнут качественные товары, к которым люди привыкли. Их заместят эрзацем, сделанным из китайского сырья.

Расцветет все, что не является крупным и системным: челночество, серость, схематоз, подделки, серый и черный импорт.

Дефицит — это высокие цены. Когда «Евроопт» закупает партии с завода и завозит фурами, это одна экономика. Другое дело, когда кто-то везет товар в багажнике. Это совершенно другие логистические расходы. Несравнимые вещи в плане наценки. Я уже не говорю, что крупный бизнес может экономить на больших оборотах и получать дополнительные скидки.

Кстати, мелкое взяточничество однозначно расцветет, потому что для этого будут созданы условия.

— Карточки на товары могут ввести?

— Если будет дефицит продовольствия, и ситуация будет близка к голоду — легко введут. Проходили.

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