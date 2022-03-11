Российские оккупанты несут колоссальные потери в Украине

Российские оккупанты несут колоссальные потери в Украине3
- 11.03.2022, 11:51
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Только за сутки было уничтожено почти 80 танков и БМП.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских войск на 15 день войны. Так, более 12 тысяч оккупантов погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
Так, потери оккупантов за минувшие сутки составили:
личного состава - 266,
танков ‒ 18,
ББМ ‒ 60,
артиллерийских систем - 2,
РСЗО - 2,
средства ПВО - 2,
самолетов - 0,
вертолетов - 0,
автомобильной техники - 32.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.03 ориентировочно составили:
личного состава - более 12 тысяч человек,
танков - 353,
боевых бронированных машин - 1165,
артиллерийских систем - 125,
РСЗО (реактивная система залпового огня) - 58,
средства ПВО - 31,
самолетов - 57,
вертолетов - 83,
автомобильной техники - 558,
легкие скоростные катера - 3,
цистерн с ГСМ - 60,
беспилотники оперативно-тактического уровня - 7.