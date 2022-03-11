Российские оккупанты несут колоссальные потери в Украине 3 11.03.2022, 11:51

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Фото: AFP

Только за сутки было уничтожено почти 80 танков и БМП.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских войск на 15 день войны. Так, более 12 тысяч оккупантов погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Так, потери оккупантов за минувшие сутки составили:

личного состава - 266,

танков ‒ 18,

ББМ ‒ 60,

артиллерийских систем - 2,

РСЗО - 2,

средства ПВО - 2,

самолетов - 0,

вертолетов - 0,

автомобильной техники - 32.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.03 ориентировочно составили:

личного состава - более 12 тысяч человек,

танков - 353,

боевых бронированных машин - 1165,

артиллерийских систем - 125,

РСЗО (реактивная система залпового огня) - 58,

средства ПВО - 31,

самолетов - 57,

вертолетов - 83,

автомобильной техники - 558,

легкие скоростные катера - 3,

цистерн с ГСМ - 60,

беспилотники оперативно-тактического уровня - 7.

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