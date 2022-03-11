Отец семерых детей – оккупантам: Сдайте оружие и выберите жизнь 1 11.03.2022, 12:14

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Российские солдаты слабо мотивированы, чтобы сражаться.

Российские оккупанты в разговоре с украинцем, отцом семерых детей, объяснили, что не могут пойти просто так, потому что тогда их будут считать дезертирами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с таким объяснением российских оккупантов опубликована в соцсетях. На записи видно несколько вооруженных оккупантов и группу гражданских украинцев.

Один из мирных жителей призвал россиян сдать оружие и выбрать жизнь.

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