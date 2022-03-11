В Беларуси привели в исполнение смертный приговор, пока дело рассматривал Комитет по правам человека ООН 11.03.2022, 12:19

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Информация о тайном исполнении приговора власти не комментировали, несмотря на запросы ООН.

Правозащитники сообщают, что в Беларуси привели в исполнение смертный приговор, несмотря на рассматриваемую жалобу в Комитете по правах человека в ООН.

Речь идет про Виктора Павлова, суд над Виктором Павловым прошел еще в ноябре 2019 года. Мужчину обвиняли в убийстве двух сестер-пенсионерок, которым он иногда помогал по хозяйству.

Как выяснили следователи, мужчина палкой избил женщин до смерти, забрав из дома 179 рублей. 30 июля 2019 года мужчину приговорили к высшей мере наказания.

Виктора Павлова задержали 3 января 2019 года по подозрению в совершении убийства и кражи имущества. В этот же день он подписал признательные показания и был заключен под стражу. В июле 2019 года Витебский областной суд приговорил его к высшей мере наказания, но осужденный подал апелляцию — Верховный суд Республики Беларусь оставил приговор в силе.

Жалобу в Комитет ООН по правам человека Павлов подал в 2020 году: в ней заявления о применении пыток в местах лишения свободы, об отказе в доступе к юридической помощи и о несправедливом судебном разбирательстве. Комитет зарегистрировал жалобу и начал подготовку ее к рассмотрению, в то же время направляя в Беларусь просьбы о приостановлении исполнения смертного приговора.

Информация о возможном тайном исполнении смертного приговора была с июня 2021, но ее никак не комментировали, несмотря на запросы ООН. Некоторое время назад Витебский областной суд сообщил семье Павлова, что мужчину расстреляли, но не предоставил информацию о дате казни или месте, где захоронено тело Виктора Павлова.

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