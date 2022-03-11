ВСУ освободили от оккупантов пять населенных пунктов Черниговской области

ВСУ освободили от оккупантов пять населенных пунктов Черниговской области1
- 11.03.2022, 12:27
- 2,476
Подразделения РФ не способны на этом направлении вести полноценные боевые действия.
Силы сопротивления в Черниговской области освободили 5 населенных пунктов от российских оккупантов.
Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование "Север", передает unian.net.
Отмечается, что подразделения РФ не способны в полном объеме вести боевые действия. Существует паника среди офицерского состава, что их бросило высшее военно-политическое руководство.
"И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа", - добавили украинские бойцы.
Ранее Вооруженные Силы Украины вытеснили российских оккупантов из Дергачей на Харьковщине и полностью контролируют территорию.