ВСУ освободили от оккупантов пять населенных пунктов Черниговской области 1 11.03.2022, 12:27

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Подразделения РФ не способны на этом направлении вести полноценные боевые действия.

Силы сопротивления в Черниговской области освободили 5 населенных пунктов от российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование "Север", передает unian.net.

Отмечается, что подразделения РФ не способны в полном объеме вести боевые действия. Существует паника среди офицерского состава, что их бросило высшее военно-политическое руководство.

"И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа", - добавили украинские бойцы.

Ранее Вооруженные Силы Украины вытеснили российских оккупантов из Дергачей на Харьковщине и полностью контролируют территорию.

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