Эксперт: Белорусам пора привыкать к двум курсам валют – официальному и реальному 4 11.03.2022, 12:49

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Белорусский рубль находится пока еще в самом начале грандиозного падения.

Евросоюз 9 марта согласовал ряд новых санкций против Беларуси как соучастницы российской агрессии против Украины.

Вводится запрет на предоставление нашей стране банкнот евро, запрет на транзакции с Нацбанком Беларуси, запрет на финансирование торговли и инвестиций в стране, от межбанковской системы SWIFT отключат три банка: Белагропромбанк, банк «Дабрабыт» и Банк развития.

Кроме того, ЕС запретил гражданам и резидентам Беларуси размещать депозиты свыше 100 тысяч евро в банках Евросоюза.

Сайт udf поинтересовался у экспертов: какими будут последствия этих санкций? Комментарии брались 10 марта, когда появились слухи, что коммерческим банкам могут запретить продавать валюту населению.

«По сути в Беларуси уже два курса»

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии UDF отметил, что физлица столкнутся с серьезными проблемами.

«Любая страна, которая продает евро в обменниках и население которой пользуется счетами в евро, нуждается в соответствующих бумажных банкнотах, чтобы продавать их гражданам и возвращать им вклады. После принятого ЕС решения самолетов с евро в Беларуси уже не будет. По мере того, как исчерпаются запасы наличности у коммерческих банков и Нацбанка, возникнет дефицит. Нельзя будет купить евро в банках. Те, кто держит счета в евро, не смогут их из банка забрать», – сказал Иосуб.

Он добавил:

«Важный момент: широко известно об ограничениях для Беларуси по евро, на насколько мне известно, аналогичное принципиальное решение принято и в США – вопрос в том, когда подпишут документ. То есть те же самые проблемы нас ждут и с долларом».

Повлияет ли на курс белорусского рубля отсутствие наличных евро и доллара?

«По сути в Беларуси уже два курса – безналичный курс Нацбанка и наличный курс в обменниках. Доллар официально стоит около 3,30 белорусских рублей, а отдельные банки продают его по 3,95. То есть разница уже порядка 20%. В случае дефицита наличности тенденция развития двух рынков с двумя разными курсами продолжится. Курс наличной валюты все сильнее будет отличаться от официального курса», – считает Иосуб.

ЕС запретил гражданам и резидентам Беларуси размещать депозиты свыше 100 тысяч евро в банках Евросоюза. Насколько серьезное это ограничение?

«И без этого ограничения вывезти или перечислить такую сумму из Беларуси было сложно. Я думаю, что скоро белорусу вообще будет очень сложно открыть счет в любой европейской стране. Прямых запретов на это нет, но белорусский паспорт по факту стал очень токсичным», – отметил Иосуб.

«Белорусский рубль, безусловно, еще будет падать»

Бывший руководитель Нацбанка Станислав Богданкевич отметил, что санкции по запрету выдачи Беларуси евро несут несколько угроз.

«Беларуси, как я понимаю, запрещается выдавать кредиты в виде продажи Беларусью ценных бумаг на международном рынке. Кроме того, не будет поставок наличности. Соответственно скоро имеющиеся банкноты евро закончатся, вкладчики не смогут получить депозиты в них. Технически на бумаге вы по-прежнему сможете иметь сбережения в евро, но выдавать будут их в белорусских рублях по курсу. В России уже так делают», – сказал Богданкевич.

Какие последствия будет иметь отключение трех белорусских банков от SWIFT?

«Решение означает, что закроют корреспондентские счета банков и они не смогут сделать переводы поставщикам товаров с Запада, погасить там кредит. Пострадает бизнес, который обслуживается в этих банках, да и в целом экономика. Видимо, обходные пути по платежам найдут, но это будет иметь издержки. Расчеты с западным миром прекратятся, но, видимо, можно будет перевести платеж в евро сначала в Китай, а затем заплатить оттуда, например, в Германию», – считает Богданкевич.

Какой будет глубина падения белорусского рубля?

«Не хочу гадать, много факторов на это влияет, в том числе, санкции и внутренняя денежная политика. Скажем, не станет предприятиям чем выплачивать зарплаты и государство выдаст им пустой, ни чем не подкрепленный миллиард – рублевая масса увеличится, курс рубля упадет еще больше. Белорусский рубль, безусловно, еще будет падать», – полагает Богданкевич.

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