Упавший в Хорватии российский беспилотник прилетел из Венгрии 13 11.03.2022, 13:39

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А туда – из Румынии.

В столице Хорватии вечером 10 марта упал беспилотник российского производства. Выяснили, что он прилетел с воздушного пространства Венгрии, а оттуда – из Румынии.

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Однако он не знает, есть ли этот самолет в русской армии, передает dnevnik.hr.

Что беспилотник делал в Хорватии?

Пленкович точно не может сказать, что произошло. Предполагается, что могла быть ошибка или потеря управления. Беспилотник несколько минут летал над Хорватией, а затем разбился в Загребе.

«Хорошо, что никто не пострадал и что он обрушился в месте, где нет ни домов, ни зданий», – сказал премьер.

Он добавил, что проводят расследование, чтобы установить причины прибытия, а затем и сбития самолета. Хорватия связалась с украинской стороной, чтобы узнать возможные детали.

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