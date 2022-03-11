Что творится на рынке домов и дач под Минском? 5 11.03.2022, 13:51

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Эксперты дали прогноз на весну и лето.

Весной стартует сезон активной купли-продажи объектов загородной недвижимости. Несколько лет эксперты отмечали рост сделок в этой категории. От 2022 года ждали таких же результатов, однако, ситуация в Украине и резкий взлет доллара отразились на рынке. Эксперты из нескольких агентств недвижимости рассказали, что происходит сейчас со сделками и поделились мнением, как они будут осуществляться в будущем, пишет realt.by.

На рынок загородной недвижимости по-прежнему влияет пандемия. Люди хотят приобрести свой участок, чтобы уединиться с природой. Как правило, с приходом весны рынок активизируется. На сегодняшний день специалисты наблюдают за ожидаемым ростом предложений, а вот активного спроса в этом секторе не наблюдается. Эксперты связывают такую реакцию с обстановкой в Украине, ростом доллара и релокацией белорусов — потенциальных покупателей в данном направлении недвижимости.

— Все эти факторы повлияли на падение покупательской способности, — считает Владимир Чернушевич, директор АН «Загородный дом и Квартирный центр». — Продаются только дешевые объекты: дома и дачи от 5 до 20 тысяч долларов. Дорогие объекты, от 100 тысяч долларов и выше, ждут своего часа. В первую очередь, заложниками ситуации стали покупатели, имеющие вклады в белорусских рублях. Они не смогли конвертировать рубли в валюту по старому курсу, поэтому сегодня им не хватает нужной суммы для завершения сделки.

По мнению специалиста, в ближайшем будущем при имеющихся обстоятельствах, рынок столкнется со снижением покупательской способности и процессом дедолларизации.

— Но и здесь не все однозначно. Из-за санкций, которые введены со стороны ряда европейских стран, вероятно, белорусы в этом году откажутся от отдыха за границей. Можно сказать, что деньги останутся в стране. В таких случаях, люди обычно вкладываются в недвижимость.

Исходя из нынешней обстановки стоит ждать и снижения цен на загородные объекты.

— Продавцы, которые хотят продать дом быстро, снижают цену уже сейчас. Дороже, чем сейчас, продать объекты не получится. Со временем рынок все сбалансирует: продавцы будут продавать дома за ту стоимость, за которую их реально будут покупать.

Чернушевич поясняет, что сейчас прогнозировать сложно, так как многое зависит от внешних факторов, которые рынок еще не прочувствовал.

Предварительные договоренности по некоторым сделкам разваливаются из-за отсутствия возможностей у потенциальных покупателей получить кредит и снять валюту со счетов. Также у покупателя есть ощущение, что он переплачивает, так как доллар растет, а недвижимость в цене должна падать, считает Лариса Самусенкова, менеджер направления «Дома. Дачи. Коттеджи» агентства недвижимости «Твоя столица».

Специалисты рассчитывали на активный спрос в марте, основываясь на предыдущих показателях. Звонки в агентство поступают, но завершать сделки белорусы не спешат.

— В начале сезона количество объявлений домов на продажу всегда увеличивается. Их и сегодня достаточно, но к сожалению, не все продавцы понимают ситуацию и выставляют объект на рынок по старой цене. Сейчас еще трудно делать выводы, но ценник уже упал на 15−20% по сравнению с начальной стоимостью в валюте, а в будущем, может, упадет и больше.

Последние два года загородная недвижимость продавалась очень хорошо. У экспертов есть надежда, что и этот год не станет исключением. К покупке дома люди подходят более обстоятельно, поэтому еще рано судить о ситуации.

— Это не быстрое приобретение, так как здесь огромную роль играет место и качество объекта. Главное, отрегулировать цены, — считает представитель агентства «Твоя столица». — Продавцам следует снизить стоимость домов на 15%. Те, кто продаст быстрее, продадут дороже. Покупателям же стоит побороться за интересующий объект, так как загородное направление очень индивидуальное и найти похожие варианты будет потом сложнее.

Рынок сейчас находится в позиции ожидания, считает Алена Лепешко, руководитель отдела продаж компании «Фаттория плюс».

— Активизировались продавцы, которые раньше не решались продавать, планируют переехать или уже уехали из страны. С покупателями чуть сложнее. Их мало и они ждут более низких цен. Сейчас будет активно работать цепочка: «продам свою недвижимость, а потом куплю вашу», — предполагает эксперт и акцентирует внимание, что с подобными кейсами опытные риэлторы и агенты уже работали. — Например, если разбежка между покупкой и продажей доллара будет большой, то сделки будут проходить по усредненному курсу. Рынок недвижимости не умрет никогда. Вопрос лишь в том, как долго он будет оживать. Все это зависит от стабильности курса доллара. От него отталкиваются все стороны. Только тогда можно реально оценить объекты.

Единственное, с чем не сталкивались белорусские риэлторы, так это с большим оттоком людей. Увеличивалось количество клиентов, которые привлекают к продажам доверенных лиц.

— На сегодняшний день продавцы не готовы снизить цену на значительный процент. Могут уступить около 5% при наличии покупателя. Сейчас все-таки оценивать рынок трудно, но факт остается фактом: агенты больше набирают себе объектов, чем совершают сделки. Что касается сделок, которые имели определенные договоренности до скачка доллара, то до завершения доходит половина, остальные — распадаются.

Эксперт считает, что этой весной и летом будут пользоваться популярностью объекты в эквиваленте до 20 тысяч долларов.

- Такие объекты не требуют кредитов и белорусы могут обойтись своими сбережениями. Возможностей улететь на отдых в этом году не так много, а потребность провести время на свежем воздухе с семьей у людей есть. Поэтому сезон загородной недвижимости в этом году будет активным, но не в марте-апреле, а чуть позже.

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