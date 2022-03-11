«На убой отправляют, это не Сирия!»7
- 11.03.2022, 13:58
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Оккупант пожалел, что попал на войну портив Украины.
Перехвачен разговор еще одного российского оккупанта в Украине, который жалуется, как их уничтожает ВСУ.
Запись опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНИАН.
В разговоре оккупант советует своему знакомому не соваться в Украину:
"Ну честно, не рвись сюда! На убой отправляют …! Это не Сирия! Потому что тут долбят каждый день! А мы их не можем найти, потому что нет сил и средств …!".
По его словам, он не потратил ни одного патрона:
"Потому что противника не видно. Куда х***ть? Бестолку! Только позицию вскроешь".