«На убой отправляют, это не Сирия!» 7 11.03.2022, 13:58

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Оккупант пожалел, что попал на войну портив Украины.

Перехвачен разговор еще одного российского оккупанта в Украине, который жалуется, как их уничтожает ВСУ.

Запись опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНИАН.

В разговоре оккупант советует своему знакомому не соваться в Украину:

"Ну честно, не рвись сюда! На убой отправляют …! Это не Сирия! Потому что тут долбят каждый день! А мы их не можем найти, потому что нет сил и средств …!".

По его словам, он не потратил ни одного патрона:

"Потому что противника не видно. Куда х***ть? Бестолку! Только позицию вскроешь".

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