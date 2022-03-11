Конец российской империи 8 Андрей Сенченко, «Обозреватель»

11.03.2022, 14:44

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Андрей Сенченко

Появился главный симптом.

Сводки с российско-украинского фронта, ежедневно растущий перечень военных преступлений Путина и список кандидатов на скамью подсудимых в Гааге постоянно возвращают к мысли, что история российской империи заканчивается на наших глазах.

Кто-то видит в происходящем падение рубля и акций, исчезновение в россии бигмаков и мерседесов. А я, как крымчанин, вижу главный симптом конца – начавшееся бегство из Крыма.

Причем, пока примитивные "понаехи" еще верят зомбоящикам, первыми "встали на лыжи" самые осведомленные – ФСБшники, прокуроры и прочая нечисть. Сами пока шевельнуться не могут, но активно продают крымские квартиры и отправляют семьи на материк.

Сегодня у всех риелторов полуострова аншлаг. Главный запрос – быстро и тихо, без лишней рекламы, т.е. за любые деньги.

На днях в интернете появилась очень красноречивая карта квартир, выставленных в Крыму на продажу. Предложение постоянно растет.

Вспоминаются кадры из фильма "Бег", снятого по мотивам пьесы Михаила Булгакова, – исход белой гвардии из Крыма. Толкотня, пьяная стрельба, кони, люди…

Сегодняшняя Россия уже не делится на белых и красных. Их триколор скорее символизирует сине-красные пропитые морды истинно российского "офицерства", а белая полоса, ну сами понимаете, может очень пригодиться при сдаче в плен. Да и цыпленок табака с претензией на великодержавного орла стал скорее символом закуски под украинскую горилку.

Одним словом, империя – фсьо.

Андрей Сенченко, «Обозреватель»

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