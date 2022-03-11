Что происходит на главных участках фронта: дневная сводка Генштаба Украины 2 11.03.2022, 15:17

10,640

Противник пытается закрепиться на невыгодных рубежах.

Идут шестнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Противник, понеся потери в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах, остановлен, пытается закрепиться, вынужден делать это на невыгодных рубежах.

Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 11.03.2022 по российскому вторжению

Отмечается, что на Донецком направлении, во время жестких боевых действий, защитники Украины дали отпор врагу, темп наступления захватчиков замедлен.

"Главными направлениями сосредоточения усилий противника остаются Киев и Мариуполь, а также продвижение в направлениях Кривого Рога, Кременчуга, Никополя и Запорожья. Не имея возможности добиться успеха, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по городам, находящимся в глубине территории Украины – Днепру, Луцку и Ивано-Франковску", - говорится в сообщении.

Продолжается формирование резервов противника и перебрасывание их в районы ведения боевых действий на территории Украины.

Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны группировки войск оккупантов на Донецком и Таврическом направлениях.

Также сообщается, что на Волыни сохраняется угроза диверсий на объектах военной и гражданской инфраструктуры.

На Полесском направлении оккупанты не проводят активных наступательных действий. Осуществляют мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений.

"В результате активных, слаженных действий подразделений Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны противнику были нанесены значительные потери, что заставило его отступить из ранее захваченных населенных пунктов Киевской области", - отметили в Генштабе.

На Северском направлении активные наступательные действия со стороны противника не производятся. На отдельных участках враг совершил огневые налеты и разведал позиции подразделений Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что на Слобожанском направлении противник удерживает в окружении Сумы и частично блокирует Харьков с севера. Проводит перегруппировку войск.

"На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты не оставляют попыток захвата городов Мариуполь и Северодонецк, успеха не имеют. Планы по установлению контроля над Николаевом, продвижение в направлениях на Запорожье и Кривой Рог врагом не реализованы. Из-за значительных потерь захватчики вынуждены перейти к обороне и пытаются осуществить всестороннее обеспечение. Вместе победим! Слава Украине!", - резюмировали в Генштабе ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».