Президент Хорватии созвал экстренную встречу силовиков из-за дрона над Загребом 15

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На заседании находились начальник Генштаба, руководители разведки и ключевые советники.

Президент Хорватии Зоран Миланович утром 11 марта созвал срочную встречу руководителей силовых ведомств в связи с падением в столице беспилотника, предположительно прилетевшего с территории Украины.

Об этом сообщает Jutarnij List.

На заседании находились начальник Генштаба, руководители разведки и ключевые советники президента.

На брифинге после встречи Миланович сказал, что "известно, какой аппарат прилетел и откуда", не уточнив никаких деталей, кроме того, что он "не из этого региона". По его словам, преждевременных сигналов об этом беспилотнике от разведки не поступило.

"Это серьезный инцидент, продолжается расследование. Призываю людей сохранять спокойствие, во время военных конфликтов такие инциденты возможны. Теперь следует выяснить, как это произошло и почему этот объект размером с небольшой самолет не сбили, каким образом он провел в воздушном пространстве столько времени", - сказал Миланович.

Премьер-министр Андрей Пленкович перед этим рассказал, что пока у Хорватии нет точной информации о происхождении беспилотника.

Как сообщалось, около полуночи 11 марта в западной части хорватской столицы Загреба разбился неизвестный летательный аппарат, который мог прилететь из Украины.

Неофициально изданию стало известно, что на остатках летательного аппарата видна красная звезда и кириллица. Эта информация официально не подтверждена.

Эксперт по военной авиации Тилер Роговай, с которым общался Jutarnji List, утверждает, что речь может идти о беспилотнике Ту-141 "Стриж".

Журналисты обратили внимание, что район Загреба, где упал аппарат, называется так же, как село в Житомирской области.

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