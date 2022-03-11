Военные РФ сбежали от ВСУ, бросив зенитную установку и полный боеприпасов грузовик 6 11.03.2022, 15:40

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Гранаты и патроны оккупантам вернут, но «не тем способом, который врагу понравится».

На Луганщине российские военные сбежали от ВСУ и оставили зенитную установку и загруженный боеприпасами грузовик.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Госпогранслужбу.

"На Луганщине деморализованные рашисти сбежали от украинских пограничников и военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг оставил защитникам Украины трофейный ГАЗ-66, загруженный гранатами и патронами, и зенитную установку.

"Патроны и гранаты мы постараемся вернуть, но не тем способом, который врагу понравится", - отметили в ГПСУ.

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