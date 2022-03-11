закрыть
11 марта 2022, пятница, 16:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Военные РФ сбежали от ВСУ, бросив зенитную установку и полный боеприпасов грузовик

6
  • 11.03.2022, 15:40
  • 12,096
Военные РФ сбежали от ВСУ, бросив зенитную установку и полный боеприпасов грузовик

Гранаты и патроны оккупантам вернут, но «не тем способом, который врагу понравится».

На Луганщине российские военные сбежали от ВСУ и оставили зенитную установку и загруженный боеприпасами грузовик.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Госпогранслужбу.

"На Луганщине деморализованные рашисти сбежали от украинских пограничников и военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг оставил защитникам Украины трофейный ГАЗ-66, загруженный гранатами и патронами, и зенитную установку.

"Патроны и гранаты мы постараемся вернуть, но не тем способом, который врагу понравится", - отметили в ГПСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников