Военные РФ сбежали от ВСУ, бросив зенитную установку и полный боеприпасов грузовик

Военные РФ сбежали от ВСУ, бросив зенитную установку и полный боеприпасов грузовик6
- 11.03.2022, 15:40
- 12,096
Гранаты и патроны оккупантам вернут, но «не тем способом, который врагу понравится».
На Луганщине российские военные сбежали от ВСУ и оставили зенитную установку и загруженный боеприпасами грузовик.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Госпогранслужбу.
"На Луганщине деморализованные рашисти сбежали от украинских пограничников и военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что враг оставил защитникам Украины трофейный ГАЗ-66, загруженный гранатами и патронами, и зенитную установку.
"Патроны и гранаты мы постараемся вернуть, но не тем способом, который врагу понравится", - отметили в ГПСУ.