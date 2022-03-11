Лукашенко бредит: Если бы Россия не напала на Украину, то Украина бы атаковала Беларусь 11.03.2022, 15:47

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Еще недавно белорусский диктатор был очень популярным среди украинцев.

Лукашенко считает, что «Украина готовилась атаковать не только Донбасс, но и Беларусь». Этой «информацией» он поделился с Путиным. По заверениям Лукашенко, Москва нанесла удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) за шесть часов до «наступления на Минск».

«Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение... И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, там четыре позиции было, они бы атаковали наши войска, Беларуси и России, которые были на учениях», — сказал Лукашенко.

«Еще раз говорю, они (силы ВСУ) не только по Донбассу готовились нанести удар, они выстроили позиции по нанесения удара по Беларуси»,— заявил белорусский диктатор.

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