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Лукашенко бредит: Если бы Россия не напала на Украину, то Украина бы атаковала Беларусь

  • 11.03.2022, 15:47
  • 27,750
Лукашенко бредит: Если бы Россия не напала на Украину, то Украина бы атаковала Беларусь

Еще недавно белорусский диктатор был очень популярным среди украинцев.

Лукашенко считает, что «Украина готовилась атаковать не только Донбасс, но и Беларусь». Этой «информацией» он поделился с Путиным. По заверениям Лукашенко, Москва нанесла удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) за шесть часов до «наступления на Минск».

«Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение... И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, там четыре позиции было, они бы атаковали наши войска, Беларуси и России, которые были на учениях», — сказал Лукашенко.

«Еще раз говорю, они (силы ВСУ) не только по Донбассу готовились нанести удар, они выстроили позиции по нанесения удара по Беларуси»,— заявил белорусский диктатор.

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