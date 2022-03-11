Владимир Зеленский: Мы боремся вчетверо дольше, чем враг планировал на свое вторжение 7 11.03.2022, 16:08

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Украинцы освободят свою землю.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что "мы освободим нашу землю, потому что мы уже достигли стратегического перелома".

Об этом он заявил в своем видеообращении, передает УНИАН.

"Мы боремся за нашу свободу уже 16-й день. Это вчетверо дольше, чем враг планировал на свое вторжение... Против армии, которую считали одной из сильнейших в мире, которая надеялась, что украинцы покажутся, что кто - то будет встречать с цветами российские флаги на украинских улицах", - подчеркнул президент.

Он отметил, что украинцы - гордые люди, которые всегда защищают свое, и не отдадут оккупанту ни одного клочка этой земли, ни одного процента своей свободы.

"Невозможно сказать, сколько дней нам еще освобождать нашу землю, но возможно сказать, что мы это сделаем, потому что мы этого стремимся, потому что стратегического перелома мы уже достигли. Мы уже идем к нашей цели, к нашей победе.

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