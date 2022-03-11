Напуганный оккупант: Мы тут сидим, как на иголках, я на таблетках сильных! 11.03.2022, 16:49

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Украинские спецслужбы перехватывают разговоры паникующих российских солдат.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал новый перехват украинскими спецслужбами разговоров военных РФ.

Оккупант рассказал родным, что ему страшно, ведь ВСУ их бомбят:

- Вы там все живы сейчас?

- Вот под арту попали, авиация нас долбила, 200-е, 300-е у нас!

- Кошмар!

- Осколок в голову прилетел, они бомбят нас! Мне страшно! Мы тут сидим, как на иголках, я на таких таблетках сильных!

- Тебе какие-то деньги пришли?

- Да мне ничего не нужно!

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