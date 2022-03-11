закрыть
11 марта 2022, пятница, 17:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко вместе с Путиным готовит провокацию на Чернобыльской АЭС?

  • 11.03.2022, 16:59
  • 9,826
Лукашенко вместе с Путиным готовит провокацию на Чернобыльской АЭС?

Диктатор сделал странное заявление в Кремле.

Сегодня во время встречи с Путиным Лукашенко заявил: "Не такие они простые. И что они хотят в Чернобыле сделать, нам еще придется с вами разгадать", — цитирует слова диктатора БелТА.

Сегодня же Главное управления разведки Министерства обороны Украины сообщило: Путин готовит теракт на ЧАЭС.

На ЧАЭС планируют устроить техногенную катастрофу, ответственность за которую оккупанты хотят переложить на Украину.

Напомним, российские военные захватили чернобыльскую станцию в первые дни войны. Весь персонал до сих пор находится в заложниках.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников