Лукашенко вместе с Путиным готовит провокацию на Чернобыльской АЭС?
- 11.03.2022, 16:59
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Диктатор сделал странное заявление в Кремле.
Сегодня во время встречи с Путиным Лукашенко заявил: "Не такие они простые. И что они хотят в Чернобыле сделать, нам еще придется с вами разгадать", — цитирует слова диктатора БелТА.
Сегодня же Главное управления разведки Министерства обороны Украины сообщило: Путин готовит теракт на ЧАЭС.
На ЧАЭС планируют устроить техногенную катастрофу, ответственность за которую оккупанты хотят переложить на Украину.
Напомним, российские военные захватили чернобыльскую станцию в первые дни войны. Весь персонал до сих пор находится в заложниках.