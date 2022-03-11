Лондон ввел санкции в отношении 386 депутатов российской Госдумы 2 11.03.2022, 17:15

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Фигурантам списка запрещены въезд в Великобританию, доступ к находящимся там активам и бизнес.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила санкции в отношении 386 депутатов российской Госдумы "за поддержку отколовшихся от Украины Луганской и Донецкой областей". Об этом в пятницу, 11 марта, говорится в заявлении на сайте британского правительства. Фигурантам списка запрещены въезд в Великобританию, доступ к находящимся там активам и бизнес с британскими компаниями, передает DW.

"Мы преследуем тех, кто причастен к незаконному вторжению Путина в Украину, и тех, кто поддерживает эту варварскую войну. Мы не ослабим давление и продолжим закручивать гайки российской экономике с помощью санкций", - отметила она.

Лондон продолжит гуманитарную поддержку Украины

"Вместе с нашими союзниками мы твердо стоим на стороне наших украинских друзей. Мы будем продолжать поддерживать Украину гуманитарной помощью, оборонительным оружием и дипломатической работой по международной изоляции России", - подчеркнула Трасс.

Объявленные санкции дополняют усилия Лондона по противодействию деятельности ведущих олигархов из ближайшего окружения Путина, наделению соответствующих британских институтов полномочиями для ареста российских самолетов и запрету на экспорт авиационной техники в РФ, указали в британском правительстве.

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