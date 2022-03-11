В Изюме идут ожесточенные бои с оккупантами РФ 1 11.03.2022, 17:49

11,656

Взрывы не утихают.

С утра 11 марта в городе Изюм Харьковской области идут ожесточенные бои, взрывы не утихают. Близлежащие села также по-варварски обстреливаются российскими оккупантами, передает unian.net.

Об этом сообщил председатель горсовета Максим Стрельников. По его словам, армия и тероборона героически защищают город.

"К сожалению, ни мы, ни гуманитарная помощь от "Красного Креста", ни эвакуационные автобусы не смогли сегодня пройти по "зеленому коридору" в Изюме", - подчеркнул он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».