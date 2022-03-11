В Житомирской области сбили российский беспилотник «Форпост» 7 11.03.2022, 18:22

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Фотофакт.

В Житомирской области украинские военные сбили российского беспилотника "Форпост".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

В частности, оккупанты использовали беспилотник "Форпост" для корректировки и наведения артиллерийского огня.

"Теперь, возможно, чуть меньше мирных украинцев пострадает от артобстрелов", - написал Геращенко.

Отметим, что дальность действия беспилотника до 250 километров, продолжительность полета 15-18 часов и максимальная скорость до 200 км/ч.

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