Как будут выглядеть полки белорусских магазинов без продукции мировых брендов 10 11.03.2022, 18:00

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Фотофакт.

В связи с событиями в Украине многие всемирно известные производители поставили на паузу или вовсе заявили о прекращении своей деятельности в России, что может сказаться и на Беларуси. Intex-press.by сфотографировал прилавки белорусских магазинов и «убрал» с них продукцию тех брендов, которые уже заявили об изменениях в работе с российским рынком.

Война России в Украине заставила ведущих мировых производителей пересмотреть свою деятельность на российском рынке. И хотя напрямую о Беларуси мало кто из них пока говорил, вероятно, та же участь ждет и нашу страну.

Компания Procter & Gamble (ей принадлежат такие бренды, как Pampers, Ariel, Tide, Lenor, Gillette, Pantene, Head&Sholders, Fairy, Blend-a-med, Old Spice и др.), к примеру, заявила о том, что прекращает всю инвестиционную деятельность в России, а также значительно сокращает там ассортимент своей продукции.

Компания Unilever (это такие марки, как Domestos, Dove, Rexona, Clear, Camay, «Черный жемчуг», «Чистая линия» и др.) тоже сообщила, что перестанет вкладывать деньги в экономику России, а также полностью остановит экспорт и импорт, оставив лишь производство предметов первой необходимости внутри страны.

О прекращении инвестиционной деятельности в России также заявили Mars (производитель Bounty, Milky Way, Twix, M&M’s, Orbit, Pedigree, Royal Canin, Sheba и др.), Mondelez (бренды Alpen Gold, Barni, Milka, Oreo и т.п.), Nestle (бренды Nescafe, Starbucks, Purina, Maggi, Neskquik и пр.) и другие известные производители продуктов питания. А Coca Cola, к примеру, и вовсе заявила об уходе с российского рынка.

Журналисты сделали акцент на мировых производителях уходовых средств, бытовой химии и продуктов питания, так как именно эта категория товаров, на наш взгляд, наиболее важна для простых потребителей.

А чтобы читатели могли визуально оценить, какую долю продукция известных брендов, уже отреагировавших на события в Украине, занимает на полках белорусских магазинов (и что, следовательно, потеряют потребители в случае полного ухода этих брендов с нашего рынка), журналисты просто сфотографировали их и «убрали» в фотошопе всю продукцию указанных брендов. Как вам результат?

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