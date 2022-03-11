Норвежская Equinor свернула торговлю российской нефтью 11.03.2022, 18:11

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Такое заявление сделал исполнительный директор компании.

Норвежская государственная нефтяная компания Equinor прекратила торговлю российской нефтью.

Компания заявила о том, что сворачивает операции в России после начала военной операции в Украине. Такое заявление сделал исполнительный директор компании Андерс Опедал, сообщает Enkorr.ua.

Equinor присоединяется к крупным нефтегазовым компаниям, включая Shell, BP и французскую TotalEnergies в прекращении закупок российской нефти.

"Мы прекратили торговлю российской нефтью", — рассказал Опедал.

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