Норвежская Equinor свернула торговлю российской нефтью
- 11.03.2022, 18:11
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Такое заявление сделал исполнительный директор компании.
Норвежская государственная нефтяная компания Equinor прекратила торговлю российской нефтью.
Компания заявила о том, что сворачивает операции в России после начала военной операции в Украине. Такое заявление сделал исполнительный директор компании Андерс Опедал, сообщает Enkorr.ua.
Equinor присоединяется к крупным нефтегазовым компаниям, включая Shell, BP и французскую TotalEnergies в прекращении закупок российской нефти.
"Мы прекратили торговлю российской нефтью", — рассказал Опедал.