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«Люди увольняются, но начальство упорно делает вид, что ничего не происходит»

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  • 11.03.2022, 18:30
  • 19,686
«Люди увольняются, но начальство упорно делает вид, что ничего не происходит»

Что происходит на белорусских предприятиях?

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал информацию по ОАО «Торгмаш» в Барановичах:

- Перспективы мрачные. Работаю на ОАО «Торгмаш» в Барановичах. Наша продукция на 80% ориентирована на Россию. В 2020 году мы особо не почувствовали санкций, зато теперь...

У России денег особо нет. Ту немногочисленную продукцию, которую продавали за рубеж, в частности в Молдову, не знают как вывести, планы порезали. Повременщики пока не почувствовали особо на себе этого, хотя и их должны отправить, только не знаем, за свой ли счет. Зарплаты и так не росли уже 3 года с приходом нового директора, а теперь и подавно. Люди увольняются, но начальство упорно делает вид, что ничего не происходит! Что будет в ближайшее время тяжело представить, но перспективы мрачные!

У нас уволился человек и его место сразу сокращают. В итоге: человек, который остался, выполняет работу за двоих, ну хорошо если за 5-10 % доплаты.

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