Украинские бойцы на подступах к Мариуполю уничтожили танк оккупантов

Украинские бойцы на подступах к Мариуполю уничтожили танк оккупантов2
- 11.03.2022, 19:01
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Видеофакт.
Бойцы отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины на подступах Мариуполя точным ударом уничтожили танк оккупантов.
Об этом сообщает МВД Украины.
Еще одной победой стало уничтожение диверсионной группы оккупантов. Также у них после обысков были найдены документы, подтверждающие принадлежность к армии РФ, а также радиостанцию.
"Теперь слушать врага станет проще. И удары станут точнее. Мы не сдадим Мариуполь!" - говорится в сообщении.