Украинские бойцы на подступах к Мариуполю уничтожили танк оккупантов 2 11.03.2022, 19:01

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иллюстрационное фото

Видеофакт.

Бойцы отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины на подступах Мариуполя точным ударом уничтожили танк оккупантов.

Об этом сообщает МВД Украины.

Еще одной победой стало уничтожение диверсионной группы оккупантов. Также у них после обысков были найдены документы, подтверждающие принадлежность к армии РФ, а также радиостанцию.

"Теперь слушать врага станет проще. И удары станут точнее. Мы не сдадим Мариуполь!" - говорится в сообщении.

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