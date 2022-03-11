Сенаторы США призвали Байдена разрешить передачу истребителей Украине 14 11.03.2022, 19:02

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Политики подчеркнули, что помощь Украине должна быть предоставлена неотлагательно.

Почти 40 сенаторов США призвали президента Джо Байдена работать с Польшей и НАТО для немедленной передачи Украине истребителей. При этом они заявляют, что США должны предоставить "столь необходимую воздушную мощь и другую поддержку Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сенатора Чака Грассли.

"Хотя мы высоко оцениваем летальную помощь, которую ваша администрация направила Украине до сих пор, мы категорически не согласны с вашим решением отложить и отказать Польше в возможности передать Украине истребители. Мы просим вас дать указание вашему Министерству обороны немедленно содействовать передаче самолетов, систем ПВО и других возможностей нашими партнерами по НАТО и через них", - говорится в письме сенаторов.

При этом политики подчеркнули, что помощь Украине должна быть предоставлена неотлагательно, поскольку дальнейший успех украинских военных зависит от получения дополнительной смертоносной помощи.

"Мы не можем позволить Путину получить преимущество из-за неспособности обеспечить украинцев необходимым оружием, боеприпасами, средствами связи и медикаментами. Мы призываем вас действовать без промедления, чтобы предоставить срочно необходимую воздушную мощь, которая укрепит способность украинских вооруженных сил защищать свою страну и поможет спасти жизни гражданских лиц", - заключили законодатели.

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