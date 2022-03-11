Из СИЗО вышли три фигуранта «дела tut.by»1
- 11.03.2022, 19:10
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Им изменили меру пресечения.
После почти 10 месяцев за решеткой в Минске из СИЗО вышли три фигуранта «дела tut.by». Им изменили меру пресечения, передает zerkalo.io.
В пятницу 11 марта из СИЗО № 1 вышли бывшие заместитель главного бухгалтера «ТУТ БАЙ МЕДИА» Мария Новик, заместитель генерального директора по общим вопросам Ирина Рыбалко и главный бухгалтер Анжела Ассад. Все они находятся под подпиской о неразглашении.
Известно, что всем троим изменили меру пресечения. Предъявленное ранее обвинение не снято.
Напомним, 1 сентября 2021-го на свободу вышел гендиректор Hoster.by Сергей Повалишев. 13 января этого года из-под домашнего ареста освободили Юлию Чернявскую, вдову основателя tut.by Юрия Зиссера. Они остаются под следствием.