Ксендз Вячеслав Борок: Если зло не называется по имени, то наступает трагедия 4 11.03.2022, 19:17

4,850

Вячеслав Борок

Bойна - огромный экзамен для каждого из нас.

Ксендз Вячеслав Борок дал интервью «Белсату»:

– Идет война, это огромный экзамен для каждого из нас. А также экзамен для наших христианских церквей. К сожалению, как мы видим, не каждый иерарх в условиях критической ситуации способен должным образом сдать такой экзамен. По моему личному мнению, мы дошли до войны, так как наши церкви (католические, православные) не до конца выполняли свою фундаментальную Христовую миссию: проповедовать правду и называть вещи своими именами.

И вот только тогда, когда дается моральная оценка событиям, мы можем способствовать тому, чтобы через духовную борьбу побеждать зло. А если зло не называется по имени, наступает трагедия. Досадно, что не сразу хватило мудрости или костелу католическому, или церкви православной признать: да, началась война! Хотя надо заметить, что на прошлой неделе было чрезвычайное заседание Конференции католических епископов в Беларуси, которая признала очевидный факт наименования не военной операции, а самой настоящей войны. Почему это важно? Чтобы преодолеть это трудное время, выйти из кризиса, нужно сначала глубоко понять, в какой мы сейчас ситуации. И вместе с тем, когда прозвучало слово «война», то не было названо имя агрессора, которым явно есть армия Российской Федерации. И почему так – это, конечно, вопрос. Все священники понимают, что Беларусь и Украина оккупированы Россией, что свободы слова ни в Беларуси, ни в самой России нет. И если человек публично выступит с возгласом «нет – войне!», то это уже будет иметь последствия, он будет наказан.

Безусловно, если нет этой свободы и существует оккупация своим или иностранным режимом, то проповедовать трудно, почти невозможно. Делать это нужно очень осторожно. И вообще: если не имеешь права что-либо говорить, лучше просто промолчать. Ведь если священник не говорит правду, он не только в этом грешен, но одновременно становится на сторону агрессора, начиная применять терминологию, вводящую в заблуждение паству, общество, страну. Почему так происходит – философский вопрос. Это вопрос богословский, вопрос существования зла в мире. В таких условиях как никогда актуальны слова Христа, говорящего: а найдет ли сын человеческий веру на земле, когда придет второй раз? И мы видим, что, к сожалению, многие политические лидеры растеряны в этой ситуации. И они имеют на это право. Но такого права не имеют лидеры церковные, иерархия. Если они теряются во время войны, когда нужно сдать экзамен на человечность, на свою веру именно сейчас, то вообще возникает справедливый вопрос: так А зачем тогда нужны такие иерархии, такие церкви, костел, если они не в состоянии называть вещи своими именами, а только оглядываться на политические условия.

– Патриарх Кирилл после окончания литургии в соборе Христа Спасителя в Москве 6 марта выступил перед верующими с какой-то невразумительной речью, в ходе которой отметил, что Украина 8 лет стремится уничтожить Донбасс и провести там гей-парад. И что этот грех, осужденный Словом Божьим и Старым и Новым Заветами, пропагандируется с помощью так называемых маршей достоинства. Кирилл придал борьбе с такой нечистью даже не физическое, а метафизическое значение, когда рушится Закон и стирается граница между святостью и грехом. То есть в войне в Украине виновата Украина. Что к чему тут?

– Если человек так искренне становится на сторону зла, я как верующий отношусь к этому спокойно. Здесь нет ничего нового. Заметьте: среди учеников Христовых были такие, которые давали искреннее свидетельство своей веры с проповедью правды и лишались жизни за нее. Но были и такие, как Иуда Искариот, стоявший на стороне зла, хотя он знал, кто такой Христос и какая правда. Но деньги взяли свое, и ради тридцати сребреников предатель был способен оттолкнуть Христа. Хотя финал той истории с самоубийством Иуды после раскаяния хорошо известен. Сегодня мы видим, что история повторяется, потому что человек тот же. Патриарх произносил такое что попало, что было видно: он сильно растерян, он просто не знает, где добро и где зло. Таким образом, он автоматически становится соучастником военных преступлений, предателем православия, предателем Евангелия. Ведь такие речи не имеют ничего общего с христианством, которое ни в коем случае не может оправдывать войну. Другой подход, когда мы оправдываем защитников Украины и народа, цель которых – защитить себя, свой край, свою семью. Но когда патриарх чужой страны благословляет своих соотечественников на войну, а тем более прикрывается аргументом, что этим защищают духовные ценности, то вообще нонсенс. Вот так выглядит зло.

– Перед началом войны все чаще показывали в телевизоре Путина, который в одиночестве ходил в домовую церковь президентской резиденции в Ново-Огарево. Если учесть, что покаяния там не просматривалось, то что он мог просить у Бога?

– Такое проявление религиозной жизни не имеет ничего общего с христианством. Человек может соорудить себе храм физически, выдумать себе искусственного Бога и ходить на молитву, прося Спасителя что-то сделать. Но если не возвести храму в душе, то такая показательность абсолютно напрасна. И я как богослов просто не знаю, о чем он мог думать в ту минуту, когда издавна спланировал войну, во время которой будет угрожать не только всему миру, но и уничтожать свою страну. Это суть сатанизма. В таком случае с таким вопросом нужно обращаться к психиатрам.

– В Украине стреляют по церквям. Причем, как представляется, намеренно. Кто в сегодняшних реалиях может жечь церкви, какие люди или нелюди? Может, это иноверцы?

– Если человек поклоняется Богу, а не пропаганде, не идолу, то не важно, при помощи какой религии он делает это: христианства, ислама, иудаизма. Если ты признаешь всею душой существование Бога, то никогда не примешь участия в нападающей разрушительной войне. Лучший выход для христианина, для честного человека во время таких захватнических войн – стать дезертиром. Если веры нет, то человек тратит совесть, возможность различать добро и зло. И перед ним уже нет жалости к ближнему, он сам перестает быть человеком. Они жертвы пропаганды и не знают, что творят. Но сами виноваты, что соблазнились на это. И ответственность, конечно же, подвергаются. Мы видим, как жалуются по телефону пленные. Мы видим, как они убеждают родителей, жен в том, что в Украине нет и не было никакой агрессии, что относятся к пленным хорошо, никто и не собирается их убивать. Но та мать, скорее, будет верить пропаганде с телевидения, чем своим сыновьям, попавшим в плен и пережившим особые чувства, когда своими глазами увидели реальность и поняли, что их просто обманули, послав на эту войну. Видите, насколько душа россиянина уничтожена, насколько эта душа испорчена. И если он аж так зомбирован, то ему не важно: там церковь православная, там костел католический, или мечеть – он будет без размышлений и промедления, без душевных страданий выполнять приказ, сбрасывая бомбы на храмы и жилые кварталы. И ничего при этом не чувствовать.

– Как говорится в Писании, перед концом света случатся различные чудовищные природные явления, люди будут болеть, сын пойдет на отца, брат пойдет на брата. Не это ли мы видим в нынешней войне?

– Конечно, есть определенный знак в трагедии этой войны, чтобы мы задумались, опомнились, чтобы осадили назад свои плотские устремления, остановились, начали думать, анализировать. В таком смысле это очень благоприятное время. И мы видим различные проявления человеческой натуры: когда человек превращается в зверя с одной стороны, а с другой, когда процветают милосердие, жертвенность, добродетель. Много волонтеров, много людей со всего мира, в том числе и белорусов, едут помогать освобождать Украину, тем самым защищая будущее и Беларуси, и России от зла и ненависти. И эти люди успешно выдерживают у самых себя экзамен на человечность. Господь терпелив: он дает людям возможность спастись, подняться и уверяет, что неизбежно произойдет победа любви, правды и добра. Как неизбежно, на сколько ни отвлекалась бы, настанет наказание и для преступника. И не надо провоцировать Господа, искушать и испытывать его терпение. Но стоит спешить задуматься над своей жизнью и делать соответствующие выводы. На это времени действительно может не хватить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».