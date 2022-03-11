G7 усилят санкции против российских миллиардеров и их семей 9 11.03.2022, 19:27

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Санкции коснутся всего имущества.

Страны "Большой семерки" усилят давление в отношении российских миллиардеров, олигархов и их семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента США Джо Байдена.

"Большая семерка" также усиливает давление в отношении российских миллиардеров, олигархов и их семей, которые пользуются благами. Мы усиливаем координацию между странами G7, чтобы конфисковать их незаконно нажитое имущество и средства", - сказал Джо Байден.

Он отметил, что будут найдены все яхты и дворцы, и предметы роскоши станут для них очень труднодоступными.

"Они прячут деньги в наших странах и должны тоже ощутить боль от наших санкций. Все эти яхты и дворцы на сотни миллиардов долларов. Мы также затрудним приобретение для них предметов роскоши", - подчеркнул президент США.

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