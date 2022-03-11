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Российские оккупанты похитили мэра Мелитополя

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  • 11.03.2022, 19:38
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Российские оккупанты похитили мэра Мелитополя
Иван Федоров

Ранее он отказался с ними сотрудничать.

В захваченном Мелитополе российские военные похитили мэра, который не согласился с ними сотрудничать. Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Только что в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мэр города Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом», — написал он.

По его словам, во время похищения Федорову надели пластиковый мешок на голову. Мэра задержали в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. «В кабинете Ивана Федорова стоял Украинский Флаг», — отметил Геращенко.

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