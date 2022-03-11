Почему курсы валют Нацбанка и в обменниках так сильно отличаются? 7 11.03.2022, 19:43

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Мнение специалистов.

По курсу Нацбанка доллар сегодня стоит 3,3069 белорусского рубля. По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже американская валюта потеряла еще полторы копейки. Но во многих обменниках за доллар просят 4 рубля и больше. Как стала возможной такая разница в курсах? Onliner.by поинтересовался у специалистов.

Купить доллары в минских обменниках сегодня можно в среднем за 3,99—4,1 рубля. А вот примут американскую валюту у вас по другому курсу — 3,5—3,8 рубля. Это стандартная для банков вилка между продажей и покупкой валюты. Интересно другое: на бирже доллар сегодня оценили в 3,2916 рубля. Обратите внимание, какая существенная разница между биржевым курсом и курсом в обменниках.

Евро банки продают сегодня за 4,3—4,5 белорусского рубля, покупают — за 3,7—4 рубля. На бирже евро 11 марта оценили более оптимистично — в 3,6476 рубля, но обычным белорусам, которые хотят купить валюту, от этого не легче. Давайте разберемся, почему так получается.

Что нужно знать про курс Нацбанка?

Прежде всего важно понимать, как формируется курс Нацбанка. По сути, это результат торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в формате «сегодня на завтра». То есть актуальные курсы валют Нацбанка на 12 марта определились сегодня — 11 марта. Актуальные курсы на сегодня были зафиксированы вчера.

— Банки же работают в режиме реального времени, изменяя курсы валют для своих клиентов на основе тех торгов, которые происходят на валютно-фондовых биржах прямо сейчас, пока вы читаете эти строки, — рассказали нам специалисты «БНБ-Банка».

Как в банках устанавливают курсы валют?

Курсы в отделениях банков меняются десятки раз за день — активнее всего во время торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, которая проходит с 10:00 до 13:00, но и после ее закрытия они не статичны.

— Торги по мировым валютам проводятся круглосуточно на мировых валютных рынках. Вот почему курсы иностранных валют в белорусских банках меняются даже ночью — конечно, не так динамично, как днем, — отмечают в банке.

От чего зависит банковский курс?

Курсы банков куда больше зависят от спроса клиентов на эту самую валюту, чем от установленного Нацбанком курса на определенную дату.

— Чем выше спрос, тем больше цена — это базовый экономический принцип, и он точно так же работает на валютном рынке. Сейчас спрос на валюту выше привычного, поэтому и разница в курсах тоже больше.

Есть еще одна причина, почему сегодня мы увидели такую существенную разницу в курсе валют на бирже и в обменниках.

— Курсы валют на бирже — это безналичные курсы, а в обменниках — курсы для наличных. В этом принципиальная разница. Банк может дешевле купить валюту на бирже, но превратить ее в наличные у него нет возможности, ведь количество банкнот от такой валютной сделки у банка никак не увеличилось. Вот и получается, что для наличных выше как курсы покупки, так и курсы продажи валюты.

Почему курс может отличаться в разных отделениях одного банка?

Помимо ситуации на рынке и бирже, имеет значение наличие валюты в конкретной точке. Там, где ее меньше, банк может снизить курс, а где излишки — поднять. Так банки влияют на спрос. Также имеет значение, какой курс в других коммерческих банках.

— Когда формируются курсы — это происходит в течение дня и даже в нерабочее время — аналитики конкретного банка ориентируются на курсы других банков. Например, сегодня некоторые банки продавали доллар по 4,1—4,2 белорусского рубля. Медиана была в районе 4 рублей, — рассказал специалист другого банка.

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