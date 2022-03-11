Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк поддержала Украину 4 11.03.2022, 20:11

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Эмилия Кларк

Актриса предложила несколько способов, как помочь украинцам для тех, кто этого очень хочет.

Aмериканская актриса Эмилия Кларк и команда одного из ее предыдущих проектов поддержали Украину, пишет nv.ua.

Эмилия Кларк опубликовала в своих социальных сетях фото со своей собакой по кличке Тед, а также фото с командой своего нового проекта. Все они одеты в белых футболках с принтом в виде сердца в цветах украинского флага.

«Тед и я гордимся тем, что поддерживаем Украину. Как и невероятная, красивая команда из моего последнего проекта. Эти футболки были самым желанным подарком, который я когда-либо имела честь преподнести.

Мое сердце разрывается вместе со многими другими из-за продолжающихся страданий, боли и горя, которые переживают миллионы людей в Украине. Поскольку новости приходят каждый день, это может показаться ошеломляющим", — написала она.

Актриса предложила несколько способов, как помочь украинцам для тех, кто этого очень хочет. Она опубликовала ссылки на нескольких фондов и комитетов, которые помогают Украине.

Также она предложила приобрести футболки, которые они вместе с собакой и командой надели. Все деньги от продажи тоже пойдут на помощь Украине. Еще она предложила всем желающим приобрести фотографии Киева, сделанные ее другом в 2018 году. По ее словам, все деньги от продажи будут направлены четырем благотворительным организациям.

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