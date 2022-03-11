Ющенко назвал несколько сценариев окончания войны 4 11.03.2022, 20:28

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Виктор Ющенко

Фото: polittech.org

По словам третьего президента Украины, война закончится в двух случаях.

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что победа России над Украиной и удержание Владимира Путина у власти будет катастрофой для всего мира.

Об этом Ющенко заявил в интервью BBC Radio 4.

"Кто-то гадает - как закончится война, при каких условиях. Война закончится в двух случаях - или мы выгоним из Украины последнего москаля, но это будет частичная победа в этой войне, потому что еще остается порабощенная Россия, порабощенная нация.

Если она дальше продолжит существование под эгидой Путина, это будет катастрофа для всего мира.

Есть и второй вариант, теоретический, что война закончится тогда, когда умрет последний украинский герой".

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