Ющенко назвал несколько сценариев окончания войны

Ющенко назвал несколько сценариев окончания войны4
- 11.03.2022, 20:28
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По словам третьего президента Украины, война закончится в двух случаях.
Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что победа России над Украиной и удержание Владимира Путина у власти будет катастрофой для всего мира.
Об этом Ющенко заявил в интервью BBC Radio 4.
"Кто-то гадает - как закончится война, при каких условиях. Война закончится в двух случаях - или мы выгоним из Украины последнего москаля, но это будет частичная победа в этой войне, потому что еще остается порабощенная Россия, порабощенная нация.
Если она дальше продолжит существование под эгидой Путина, это будет катастрофа для всего мира.
Есть и второй вариант, теоретический, что война закончится тогда, когда умрет последний украинский герой".