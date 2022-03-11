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Зеленский выступил с речью перед Сеймом Польши

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  • 11.03.2022, 20:49
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Зеленский выступил с речью перед Сеймом Польши
Владимир Зеленский

Что говорил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил с речью перед Сеймом Польши, в котором заявил, что Украина разделит свою победу над РФ с польской стороной.

В начале речи Зеленский отметил, что когда стал президентом в 2019 году, тогда чувствовалось, что Украине и Польше нужно пройти долгий путь для нормализации отношений.

"Я чувствую, что мы уже сформировали очень сильный союз с Польшей. Пусть неформальный. Но союз, выросший из реальности, а не со слов на бумаге. Из тепла в нашем сердце, а не из вещей политиков на саммитах", - отметил украинский президент.

Зеленский отметил отношение поляков в украинцам, которые бегут от войны и которых принимает польская сторона.

"Более полутора миллионов граждан Украины! В абсолютном большинстве женщины и дети. Они не чувствуют себя на чужбине, не чувствуют себя приемными. Вы встретили наших людей в семьях. С польской деликатностью. С братской добротой. Хотя мы этого не просили, но вы за это ничего не попросили. Это прямо между родными", - поделился президент.

Также Зеленский поблагодарил Польшу за всю помощь, оказанную Украине и ее народу. "Я благодарен за прилагаемые усилиями, чтобы мы могли обезопасить украинское небо", - отметил он.

"Если Бог даст и мы победим в этой войне, мы разделим победу с нашими братьями и сестрами. Это наше величие. И ваше величие", - сказал Зеленский.

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